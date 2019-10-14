Санкт-Петербург, 14 октября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. За 9 месяцев 2019 года общее количество зарегистрированных прав на недвижимое имущество, ограничений (обременений) прав, сделок с недвижимостью в Санкт-Петербурге составило 616 660, что на 31,8% выше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Один из новых ЖК в Петербурге

Общее количество заявлений, поступивших в управление с января по сентябрь текущего года, возросло на 43,8%.

Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве составило 77 182 единиц, что на 24% больше в сравнении с тем же периодом 2018 года. Зарегистрировано 101 733 договоров об ипотеке, это на 1% больше, чем в 2018 году за тот же срок.

Количество заявлений о государственной регистрации прав, поданных в электронном виде через портал Росреестра, возросло на 122,4% и составило 89 650 заявлений.

При анализе заявлений в Росреестр по объектам жилого фонда в петербургском управлении ведомства отметили, что количество зарегистрированных прав собственности в отношении объектов жилого фонда увеличилось на 7%.

Договоров участия в долевом строительстве на жилые помещения стало больше на 26%. На 4,3% возросло количество зарегистрированных прав на основании договоров купли-продажи / мены. Кроме того, на 36% увеличилось количество зарегистрированных прав на основании договоров приватизации / договоров передачи жилья в собственность граждан.

Наконец, общее количество выданных за 9 месяцев 2019 года выписок, справок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), копий документов, уведомлений об отсутствии сведений увеличилось на 4,5%.

Напомним, с января по сентябрь 2019 года в Санкт-Петербурге реализовано покупателям 3,2 млн кв. метров нового жилья. Это на 300 тыс. кв. м меньше, чем за такой же период 2018 года. Снижение продаж новостроек за девять месяцев составило 9,4%.

Ранее эксперты отмечали, что активность на рынке недвижимости стимулировал рост цен и переход на новые принципы финансирования новостроек.