Мазари-Шариф, Афганистан, 14 октября, 2019, 14:24 — ИА Регнум. 13 октября официальный представитель главы уезда Давлатабад провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) заявил, что на территории этого уезда в результате нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты трое солдат Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», группа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подготовила организованное нападение на один из контрольно-пропускных пунктов в уезде Давлатабад провинции Балх. В результате атаки группировки погибло три солдата Национальных сил безопасности, еще один попал в плен.

Официальные представители полиции провинции Балх заявили, что будет проведено тщательное расследование этого инцидента, а захваченный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) солдат будет освобожден.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.