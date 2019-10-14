Тюмень, 14 октября, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор высказал свою точку зрения на инцидент в Боровской школе, прогремевший на всю страну на минувшей неделе. Он считает, что учитель ОБЖ Виктор Садлинский был глубоко неправ, когда распустил руки на уроке и обозвал детей, ибо «нельзя применять насилие к ребёнку». Об этом Александр Моор написал в своём личном аккаунте в социальной сети.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Боровская средняя школа №2

«Педагог должен решать свои профессиональные задачи убеждением и влиянием», — высказал свою точку зрения Александр Моор.

Одновременно он согласился с теми пользователями социальных сетей, которые говорят, что с современными детьми работать трудно.

«Многие родители не только не поддерживают авторитет школы в глазах ребенка, но и сами становятся источниками агрессии по отношению к преподавателям. Думаю, будет правильно, если органы образования разработают специальный прикладной курс «Как педагогу работать с агрессией в школе», — так видит профилактику подобных инцидентов глава Тюменской области.

Александр Моор также отметил, что учитель не должен оставаться один в трудной ситуации. В подобных случаях, как произошло в Боровской средней школе, необходима работа конфликтологов и медиаторов — посредников, помогающих примирению.

Напомним, 10 октября в социальных сетях появилось видео, где учитель ОБЖ Боровской средней школы №2 Виктор Садлинский, не выдержав намеренного агрессивного поведения девятиклассников, схватил одного из учеников за шею и выражался нецензурными словами. В последствии департамент образования Тюменской области безоговорочно осудил поступок педагога и настоял на его увольнении. Ученики же Боровской средней школы выступили в поддержку молодого педагога, требуя оставить Виктора Садлинского в школе. Дети вышли 11 октября на флэшмоб в поддержку учителя ОБЖ и собрали 10 тыс. подписей в сети под петицией в его защиту.