Абакан, 14 октября, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Мэр Абакана (Хакасия) Николай Булакин погиб. Эту информацию ИА REGNUM 14 октября подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Абакан.рф Николай Булакин

Никаких подробностей в мэрии не сообщили.

Однако как передаёт портал 19rus.info, ссылаясь на свои источники, Булакин погиб в автокатастрофе. Предварительно, это произошло на территории Красноярского края, возле города Минусинска.

«Он съезжал с кольца на своем «Форде Эксплоер» и не справился с управлением. Машина врезалась в дерево. Булакин скончался на месте», — пишет хакасский портал.

Справка: Николай Булакин родился 17 декабря 1952 года в Томске. В 1976 году окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Трудовую деятельность начал в 1976 году, был инженером конструкторского бюро в Москве. Преподавал в высших учебных заведениях Хакасии. В феврале 1992 года был избран первым зампредседателя Верховного совета (парламента) Хакасии. Главой Абакана избирался в мае 1995 года, апреле 1999-го, марте 2004-го и 2008-го, сентябре 2013-го и сентябре 2018-го годов.

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