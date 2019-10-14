Ульяновск, 14 октября, 2019, 13:06 — ИА Регнум. В Москве в рамках всероссийской сельскохозяйственной выставки «Золотая осень» высокие награды получило ульяновское предприятие «БиоРесурс». Компания занимается производством удобрений и кормовых добавок на основе органического минерала — цеолита. Сегодня, 14 октября, предприятие посетил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Об этом глава региона сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Пресс-служба губернатора Ульяновской области Медаль агропромышленной выставки «Золотая осень — 2019»

Предприятие «БиоРесурс» на престижной аграрной выставке «Золотая осень», которая прошла в Москве с 9 по 12 октября, завоевала две награды. Хозяйство производит экологически чистые удобрения для растений и кормовые добавки для животных на основе цеолита. Состав удобрений разработан совместно с учёными УлГАУ имени П.А. Столыпина.

«Во время рабочей поездки в Ульяновский район заехал туда. Уникальность продукта для АПК страны в том, что удобрение полностью натуральное и производится на основе органического минерала, запасы которого есть на территории региона в достаточном количестве», — отмечает Сергей Морозов.

Пресс-служба губернатора Ульяновской области В центре — губернатор Ульяновской области Сергей Морозов

По словам ульяновского губернатора, «впервые в России разработаны технологии создания уникального продукта на основе цеолита, обогащенного аминокислотами низкого молекулярного веса». Отмечается, что в результате апробации в ряде хозяйств в регионах выросли показатели в животноводстве и растениеводстве.

Помимо Ульяновской области, продукт используется в Краснодарском крае, Волгоградской, Кировской, Воронежской областях, Татарии, Чувашии, Дагестане, Карачаево-Черкесии. В планах — выход на международный уровень.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках агропромышленной выставки «3олотая осень-2019» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заключил ряд договорённостей, направленных на развитие АПК региона. Они касаются реализации инвестиционных проектов, предполагаемая сумма инвестиций составит около 8 млрд рублей. Это позволит создать около 360 новых рабочих мест.

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Кроме того, подписаны соглашения о подготовке кадров для агропромышленного комплекса Ульяновской области. Договорённости предполагают создание проектного офиса по цифровизации и роботизации аграрных процессов, проведение исследований в сфере механизации и растениеводства.