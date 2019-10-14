Калуга, 14 октября, 2019, 13:07 — ИА Регнум. На базе модернизированного Центра занятости в Калуге будут проходить мероприятия, направленные на развитие профессиональных компетенций детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министра труда и социальной защиты Калужской области Павла Коновалова.

Фото АНО «Старт в будущее» В Калуге состоялось заседание круглого стола, посвященное обмену опытом в области профессиональных стажировок детей, проживающих в интернатах и приёмных семьях.

В Калуге состоялось заседание круглого стола, посвященное обмену опытом в области профессиональных стажировок детей, проживающих в интернатах и приёмных семьях. На мероприятии прошла стратегическая сессия, на которой рассмотрена деятельность будущего областного ресурсного центра: профориентация, стажировка, социальные и профессиональные пробы, психологическое сопровождение выпускников интернатов. Участниками дискуссии стали специалисты из Смоленской, Рязанской, Тульской, Липецкой областей и Москвы. Присутствовавшие на встрече подростки предложили свои идеи. В результате реализации проекта «Профессиональные пробы и стажировки молодых людей, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» молодые калужане не только познакомились с предприятиями и организациями области, но и смогли попробовать свои силу в разных профессиях и даже трудоустроиться.

Проект «Профессиональные пробы и стажировки молодых людей, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» стал победителем конкурса 2018 года Фонда президентских грантов. Его цель — помочь воспитанникам детских домов и приемных семей в профессиональном самоопределении и подготовке к успешной профессиональной деятельности в будущем.