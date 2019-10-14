Санкт-Петербург, 14 октября, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Уголовное дело о хулиганстве на железнодорожном транспорте, побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью рассмотрит в ближайшее время Бокситогорский городской суд Ленинградской области. Подсудимым станет адвокат, устроивший пьяный дебош в пассажирском поезде Санкт-Петербург — Вологда в марте 2019 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд

По данным следствия, находясь в поезде в качестве пассажира, мужчина грубо нарушал правила проезда и общественный порядок. Проводник вагона сделала ему замечание, на что последовал удар рукой, от которого женщина смогла уклониться. После этого дебошир отправился дальше по вагону.

В тамбуре начальница поезда попыталась успокоить буйного пассажира, на что обвиняемый нанес ей несколько ударов руками и ногами. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Тем временем пьяный дебошир с адвокатским статусом нанес побои бармену вагона-ресторана за отказ продавать ему алкогольные напитки.

После инцидента хулиган был задержан. На время следствия обвиняемый находился под стражей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили 14 октября в Северо-Западном следственном управлении СКР на транспорте.