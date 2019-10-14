Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 14 октября, 2019, 12:17 — ИА Регнум. В ямальском городе Лабытнанги депутаты местной думы избрали Марину Трескову главой муниципалитета на второй срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Лабытнанги Марина Трескова

Конкурсная комиссия 14 октября рассмотрела представленные тремя претендентами на пост мэра Лабытнанги программы социально-экономического развития города. Помимо Марины Тресковой, в конкурсе участвовали заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта горадминистрации ЕвгенийСорокин и начальник управления экономики Виталий Баев.

Отборочная комиссия по итогам рассмотрения представленных перспектив предложила депутатам города Лабытнанги две кандидатуры, отсеяв Евгения Сорокина. Парламентарии единогласно проголосовали за Марину Трескову.

Марина Трескова родилась в Лабытнанги в 1975 году. В 1998 году окончила Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «Информационные системы в экономике», в 2013 году — Столичную финансово-гуманитарную академию по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 1993 по 2010 годы работала в «Лабытнанги ТВ», завершив свою телекарьеру в качестве главного редактора. В октябре 2010 года Марина Трескова была назначена на должность заместителя главы администрации Лабытнанги, в феврале 2016 года избрана главой города.