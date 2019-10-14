Нытва, Пермский край, 14 октября, 2019, 12:17 — ИА Регнум. В Пермском крае жительница Нытвы намерена добиться компенсации за переломы, которые она получила, когда решила самостоятельно добраться до чиновников. Чтобы попасть в здание районной администрации, женщина воспользовалась пандусом. Однако на подъеме не оказалось плавного перехода, а была ступенька. В результате инвалидная коляска перевернулась, а пермячка упала, сообщает издание «Местное время».

Перелом

В результате падения женщина получила множественные переломы рук, травмы зафиксированы у медика. Травматолог, по словам пермячки, подавал заявление в полицию для возбуждения уголовного дела. Но процессуальное решение не принято, поскольку в правоохранительных органах указали на то, что увечья женщине специально никто не наносил.

Также получившая переломы у здания администрации Нытвы женщина отметила, сейчас чиновники утверждают, что она травмировалась дома.

Пермячка заявила, что намерена добиваться справедливости. Она наймет адвоката, который займется этим делом.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю отметили, что полиция провела проверку, по результатам которой выявлено нарушение. В адрес администрации внесено представление с требованием привести пандус в порядок, устранив искусственное препятствие в виде ступеньки. По делу травмированной женщины назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить степень тяжести полученных травм.