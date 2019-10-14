Сухум, 14 октября, 2019, 12:07 — ИА Регнум. С 16 по 18 октября в Абхазии будет проходить первый культурно-спортивный фестиваль «Абаза». Об этом сообщает агентство «Абхазия-Информ».

Апсныпресс

Как отмечают организаторы мероприятия, фестиваль позволит объединить народ Абаза, провести творческий обмен между абазинами и абхазами разных поколений, между соотечественниками, которые сейчас проживают в разных странах — Абхазии, России, Турции, Сирии, Иордании и др.

В рамках фестиваля в г. Гудаута состоится турнир по вольной борьбе, 18 октября в Сухуме на набережной Махаджиров состоится открытие экспозиции музейных коллекций, выставки старинных фотографий «Они называют себя абаза». Реконструкторы представят традиционный абазинский обряд привода невесты в дом, выступят творческие танцевальные коллективы.

Организаторами мероприятия выступают общественная организация «Всемирный абхазо-абазинский конгресс» и международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара». Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии, Абхазского Государственного музея и государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорту.

Абазины — один из автохтонных народов Кавказа, относящийся к абхазо-адыгским народам. Абазины лингвистически наиболее близки к абхазам.