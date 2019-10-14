Москва, 14 октября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Для улучшения качества здравоохранения и образования в федеральном бюджете следовало бы провести маневр и существенно увеличить расходы на эти сферы. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Эксперты и семь лет назад, и сейчас говорят о необходимости бюджетного маневра — больших расходов в области образования, здравоохранение и инфраструктуры… Это дало бы новую, более перспективную структуру государственных расходов. Как пример, скажу, что увеличить существенно качество здравоохранения при том уровне организации, достигнутых технологий в области здравоохранения, можно только увеличивая расходы», — заявил Кудрин.

Так, по его словам, необходимо также улучшить и качество госправления, и модели, которые государство применяет при этом. Однако РФ сильно отстаёт от развитых стран в части расходов на здравоохранение и, по словам Кудрина, следовало бы поднять их долю до 4,5% от ВВП.

«Нам не изменить существенно качества услуг для населения без увеличения расходов. Я считаю, такой маневр мог бы быть проведен. Если бы мы сделали это семь или восемь лет назад, то сейчас мы бы видели другое отношение населения и удовлетворение населения от услуг здравоохранения», — считает Кудрин.