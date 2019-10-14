Санкт-Петербург, 14 октября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Погоду в Петербурге и Ленинградской области в середине октября будет определять приближение очередного атлантического циклона. Одним из его проявлений станут сильные дожди, которые начнутся 14 октября во второй половине дня.

Manuka Тучи

«Санкт-Петербург сегодня будет ощущать влияние передней части надвигающегося с запада циклона», — сообщил ведущий ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в понедельник будет дуть юго-восточный, восточный умеренный ветер. Температура воздуха днем составит +6…+8 градусов.

Во вторник, 15 октября ночью ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер останется умеренным, но будет дуть уже с северо-запада. Температура воздуха ночью +2…+4 °С, днем +7…+9 °С.

Напомним, в начале октября Петербург оказался во власти циклона, возникшего из-за атлантического урагана «Мортимер». Сильный ветер привел к закрытию дамбы и падению нескольких десятков деревьев.