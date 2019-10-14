Ярославль, 14 октября, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Два жителя Ярославля подозреваются в том, что выращивали в своем гараже коноплю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Оба мужчины 34 и 44 лет являются наркопотребителями.

УМВД по Ярославской области Гараж с коноплей

«В гаражном боксе, принадлежащем одному из задержанных, были созданы все условия для выращивания наркосодержащих растений в любое время года — обогрев, автополив, искусственное освещение. В ходе обыска, проведенного сотрудниками полиции, в гараже были обнаружены и изъяты растения конопли в количестве 39 штук», — сообщили ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области.

Хозяин гаража и второй организатор наркоплантации дали признательные показания. Коноплю она выращивали для личного потребления. Теперь обоим грозит до восьми лет лишения свободы.