Сухум, 14 октября, 2019, 11:44 — ИА Регнум. 14 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ, согласно которому, премьер-министром Абхазии назначается Валерий Бганба. Об этом сообщает Апсныпресс.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Абхазия

Бганба занимал должность главы правительства с 18 сентября 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 октября после вступления в должность президента Рауля Хаджимбы в соответствии с положениями закона «О президенте Республики Абхазия» кабинет министров Абхазии после вступления сложил свои полномочия. Соответствующий указ 10 октября подписал президент Абхазии.