Весь мир, 29 января, 2012, 12:01 — ИА Регнум. Компании из России, КНР и Финляндии помогут национальному сотовому оператору Туркмении повысить качество услуг связи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает пресс-служба главы туркменского государства, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в целях расширения национальная системы сотовой связи, обеспечения доступности населению предоставляемых услуг связи подписал соответствующее постановление.

"Согласно этому документу Министерство связи Туркмении заключит контракты с компаниями Huawei Technologies Co. Ltd. (КНР) и Nokia Siemens Networks OY (Финляния) на закупку и монтаж оборудования связи для системы сотовой связи "Алтын асыр" (Золотой век)", - отмечает пресс-служба Бердымухамедова.

Также сообщается, что с закрытым акционерным обществом "Восточный ветер" (Российская Федерация) будет подписан контракт на оказание технического содействия для расширения абонентской емкости системы расчетов (биллинг) АСР EastWind системы сотовой связи "Алтын асыр" и системы связи CDMA городской телефонной системы Ашхабада, а также внедрения дополнительных услуг сотовой связи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 11 месяцев 2011 года по министерству связи Туркмении общий объем оказанных услуг по сравнению с базисным уровнем 2010 года вырос почти в 2,2 раза. К этому способствовало то, что с 21 декабря 2010 года на рынке сотовой связи Туркмении функционирует только национальный оператор сотовой связи "Алтын Асыр".