Ростов-на-Дону, 14 октября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Власти Ростова-на-Дону предлагают инвестору одну площадку для строительства колеса обозрения, которое может стать самым высоким в России. Об этом сообщила заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по экономике Светлана Камбулова.

Колесо обозрения

По её словам, инвестор планировал построить аттракцион в центральном парке имени Горького, парке имени Островского или парке «Левобережный». Последний вариант стал наиболее предпочтительным.

«Это перспективная зона. Здесь будет развиваться спортивный кластер, появится аквапарк. Это место станет точкой притяжения не только ростовчан, но и гостей города. К тому же, там у нас есть шанс попасть в историю и поставить самое большое колесо обозрения», — цитирует чиновницу портал donnews.ru.

ИА REGNUM ранее сообщало, что инвестор намерен построить самое больше в России колесо обозрения. Предполагается, что высота объекта будет достигать 80 метров. При этом в Ростове-на-Дону уже работает колесо обозрения «Одно небо». Его высота составляет 65 метров.

Напомним, что в Москве на ВДНХ начинается возведение колеса обозрения. Этот аттракцион будет самым большим в Европе и одним из самых высоких в мире. Высота его, как ожидается, составит 136 метров.