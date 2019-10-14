Варшава, 14 октября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Сборная Польши одержала победу над командой Северной Македонии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Дейнека. Футбол. 1928

В составе сборной Польши голы забили полузащитник Пшемыслав Франковский и нападающий Аркадиуш Милик. Двумя результативными передачами отметился Роберт Левандовски.

На сегодняшний день сборная Польши занимает первое место в группе G, в активе команды 19 очков после восьми туров. Сборная Северной Македонии идёт на третьем месте с 11 очками.

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