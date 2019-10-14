Москва, 14 октября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Знаменитый фильм Энди и Ларри Вачовски «Матрица» выходит в российский прокат спустя 20 лет после премьеры. Однако в 2019 году картина, по сообщению кинокомпании «Маурис Филм», картина будет демонстрироваться в высококачественном формате 4К.

Цитата из к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Иллюзия или реальность

Лента, вышедшая в 1999 году, была удостоена сразу четырех премий «Оскар». Успех «вынудил» производителей выпустить продолжения фантастической саги — «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция». В 2019 году киностудия Warner Bros. объявила о начале работ над четвертой частью «Матрицы». Более того, продюсеры с гордостью сообщили, что удалось сохранить и главных исполнителей в драме — американских актеров Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс.

Картина будет демонстрировать во всех крупных кинотеатрах в 105 городах России. Поклонники трилогии могут посмотреть ленту в двух вариантах: на английском языке с русскими субтитрами и дублированную версию 1999 года.