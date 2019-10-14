Ярославль, 14 октября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. 23 октября в Ярославле откроется первый слет Национальной лиги студенческих клубов. Об этом было объявлено 14 октября на общегородском совещании в мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Тина Канделаки и Дмитрий Миронов в Ярославле

В мероприятии примут участие глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, возглавляющий группу Госсовета по молодежной политике.

Как сообщается на сайте Росмолодежи, «слет пройдет с целью создания единой площадки для укрепления горизонтальных связей между студенческими клубами и объединениями». Участниками слета станут около 700 человек.