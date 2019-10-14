На Колыме подорожало зимнее дизельное топливо
Магадан, 14 октября, 2019, 11:40 — ИА Регнум. В Магаданской области на одной из заправок начали продавать «дизель» зимний по 56 рублей 20 копеек за литр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
АЗС
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Магаданское УФАС отметило увеличение стоимости дизельного топлива. Так, в начале 2019 года «дизель» продавали по 55 рублей 20 копеек. В апреле цена упала до 53 рублей 70 копеек.
Как сообщало ИА REGNUM, на автозаправках Курганской области выявили некачественный бензин. Общественники проверили несколько заправок.