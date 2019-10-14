Бишкек, 14 октября, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Правительство Киргизии в январе — сентябре 2019 года направило на обслуживание государственного долга более 18 млрд 903,5 млн сомов (17 млрд 390 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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Из этих денег на выплаты по внешнему долгу потрачено свыше 10 млрд 617,2 млн сомов (9 млрд 767 млн рублей). В том числе на погашение основной суммы долга — более 7 млрд 532,4 млн сомов (6 млрд 929 млн рублей), на выплату процентов — около 3 млрд 85 млн сомов (около 2 млрд 838 млн рублей).

На выплаты по внутридолговым обязательствам потрачено свыше 8 млрд 286,3 млн сомов (7 млрд 623 млн рублей). В том числе на погашение основной суммы долга — 5 млрд 342 млн сомов (4 млрд 914 млн рублей), на выплату процентов — 2 млрд 944 млн 305,8 сомов (2 млрд 708 млн рублей).

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