Ростов-на-Дону, 14 октября, 2019, 11:28 — ИА Регнум. В Ростовской области во время общеобластного субботника было собрано и вывезено свыше 2,5 тонн мусора. Об этом ИА REGNUM проинформировали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Фото из архива семьи Пацаевых На субботнике

Сотни добровольцев с привлечением 4 тыс. единиц коммунальной техники провели валку и обрезку 5 тыс. деревьев, вывезли более 2,5 тыс. тонн мусора со свалочных очагов.

Также было расчищено более 40 тыс. кв. метров земель, в том числе придорожных территорий и лесополос.