Уфа, 14 октября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. В Башкирии в отношении старшего государственного таможенного инспектора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском следственном управлении СКР на транспорте.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

По версии следствия, принимая товар из Китая инспектор не провел надлежащую проверку, не осуществил обязательную таможенную экспертизу. В результате товар был неправильно классифицирован, что привело к снижению ставки НДС (налога на добавленную стоимость) с 18% до 0%. Сумма доначисления налоговых платежей составила 6 млн рублей.

В настоящее время все недоплаченные средства собраны с участника внешней экономической деятельности в полном объеме. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. В адрес руководства таможни Башкирии готовится представление об устранении обстоятельств, которые способствуют подобным нарушениям.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября 2019 года общая сумма задолженности (без учета штрафов) участников внешнеэкономической деятельности перед таможнями Приволжского региона составила 464,19 млн рублей. С начала года задолженность сократилась на 286,4 млн рублей или на 38,16%.

В начале года сумма долга составляла 750,59 млн рублей, из них 540,55 млн рублей — таможенные платежи, 210,04 млн рублей — пени.