Москва, 14 октября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. За девять месяцев 2019 года в центре Москвы было ликвидировано семь объектов долгостроя. Об этом 14 октября сообщил Информационный Центр Правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Долгострой

Один из объектов ввели в эксплуатацию, на пяти возобновили работы. Еще один был исключен из списка долгостроев, потому что вид работ был изменен на капитальный ремонт.

Как отметил Сергей Лёвкин, с начала 2011 года оперативная группа по ликвидации объектов незавершенного строительства выявила на территории Центрального автономного округа Москвы 220 долгостроя. На сегодняшний день ликвидирован 181 объект: 40 — введены в эксплуатацию, на 78 — возобновлены работы, 63 участка благоустроены. Еще на 39 объектах продолжается работа.

В департаменте подчеркнули, что площадки, на которых строительство не ведется более двух лет, дополнительно включаются в перечень долгостроев, и по ним начинается системная работа.