В центре Москвы с начала года ликвидировали семь долгостроев
Москва, 14 октября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. За девять месяцев 2019 года в центре Москвы было ликвидировано семь объектов долгостроя. Об этом 14 октября сообщил Информационный Центр Правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина.
Один из объектов ввели в эксплуатацию, на пяти возобновили работы. Еще один был исключен из списка долгостроев, потому что вид работ был изменен на капитальный ремонт.
Как отметил Сергей Лёвкин, с начала 2011 года оперативная группа по ликвидации объектов незавершенного строительства выявила на территории Центрального автономного округа Москвы 220 долгостроя. На сегодняшний день ликвидирован 181 объект: 40 — введены в эксплуатацию, на 78 — возобновлены работы, 63 участка благоустроены. Еще на 39 объектах продолжается работа.
В департаменте подчеркнули, что площадки, на которых строительство не ведется более двух лет, дополнительно включаются в перечень долгостроев, и по ним начинается системная работа.