Токио, 14 октября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Мощный тайфун «Хагибис», который обрушился на Японию в прошедшие выходные, внёс коррективы в работу международного аэропорта города Нарита (префектура Тиба). Из-за стихии был отменён ряда внутренних и международных рейсов авиакомпании Japan Airlines (JAL). Об этом 14 октября говорится в сообщении посольства РФ в Японии в Facebook.

NASA Тайфун

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Отмечается, что в этой связи граждане РФ не могут вылететь из воздушной гавани. Точное их количество не уточняется.

«В настоящее время консотдел посольства во взаимодействии с авиакомпанией и российскими турагентами ведёт работу по поиску возможных решений в каждом конкретном случае», — добавили в дипмиссии.

https://www.facebook.com/317708145042383/photos/a.914946931985165/1967296426750205/

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из российских туристов заявил, что Японию из-за разгула стихии не может покинуть группа из 16 российских туристов из Екатеринбурга. По его словам, авиакомпания Japan Airlines отменила свой рейс 12 октября. В течение двух суток российские граждане пытались узнать, когда возобновятся полёты, но им так и не ответили. Кроме того, авиакомпания никак не компенсировала простой — туристы вынуждены «спать на чемоданах» в аэропорту.

Напомним, тайфун «Хагибис» обрушился на Японию вечером 12 октября. По данным метеорологов, это был самый сильный тайфун за последние 60 лет. Скорость ветра в эпицентре при отдельных порывах достигала 234 км/ч. на сегодня известно о 44 погибших в результате стихии.