Национальный парк Катави, Танзания, 14 октября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Президент Танзании Джон Магуфули обратился к Танзанийскому агентству диких животных (Tawa) с просьбой вырыть водоем для бегемотов в Национальном парке Катави и заполнить его водой. Об этом со ссылкой на заявление, сделанное президентом в ходе его визита в область Катави, передает газета Mwananchi.

Бегемот

Выступая перед жителями города Мпанда, Магуфули выразил свою обеспокоенность в связи с засухой, из-за которой река на территории Национального парка Катави пересохла, а кожа бегемотов начала трескаться без воды.

«Эти животные приносят нам большие доходы, так почему же мы о них не заботимся», — заявил Магуфули, обращаясь к представителям Tawa.