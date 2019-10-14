Москва, 14 октября, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Больше всего жилой недвижимости за год введено в строй в Ленинградской и Московской областях РФ — по 1,221 и 1,111 квадратного метра на человека. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

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В топ-5 также вошли Тюменская и Калининградская области и Краснодарский край. Здесь за период с июля 2018 года по июнь 2019 года начали строить жильё в объеме 0,881, 0,852 и 0,832 квадратных метра на каждого жителя региона соответственно.

В десятке лидеров оказались Ульяновская, Белгородская, Липецкая, Воронежская и Тамбовская области (от 0,827 до 0,76 кв. метра на человека). Столичные регионы разместились на 14-й и 46-й строчках: в Санкт-Петербурге строят по 0,666 «метра» на человека, в Москве — по 0,401.

Меньше всего жилья строят на Чукотке (0,024 кв. метра), в Магаданской (0,025 кв. метра) и Мурманской областях (0,072 кв. метра).