Калуга, 14 октября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. В Калужской области юные инспектора дорожного движения (ЮИД) намерены принять активное участие в новом Всероссийском информационном проекте по обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах. Проект позволит расширить деятельность отрядов и снизить смертность в ДТП. Сегодня в регионе действует 168 отрядов юных инспекторов движения. Доля образовательных организаций, в которых созданы отряды ЮИД, увеличена на 10%. Об этом 14 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Гибдд.рф/r/40 В регионе действует 168 отрядов юных инспекторов движения.

2019 год стал юбилейным для калужских юных инспекторов движения — их организации исполнилось 45 лет. Отряды участвуют в региональных и всероссийских конкурсах. Так, на межгосударственном слёте юных инспекторов движения Калужскую область представил отряд ЮИД «Парус» из города Балабаново, во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» — калужский отряд ЮИД «Галактический патруль, а во Всероссийской интернет-олимпиаде на знание правил дорожного движения приняли участие 12 отрядов из девяти муниципальных районов региона.

В настоящее время в России в 30 тыс. отрядов ЮИД входят порядка 400 тыс. школьников в возрасте от 10 до 14 лет. Новая концепция развития отрядов юных инспекторов движения предполагает расширение к 2024 году числа отрядов до 41 тыс., а количество участников — до 500 тысяч человек. При этом возраст участников будет повышен до 18 лет. Окончательное утверждение концепции развития ЮИД в РФ планируется на Всероссийском форуме юных инспекторов движения в Москве в ноябре 2019 года.