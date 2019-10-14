Ярославль, 14 октября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. В группе из 16 российских туристов, остающихся в столице Японии из-за последствий тайфуна — жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Архангельска, Ярославля, Ижевска, Йошкар-Олы, Казани, Самары и Пензы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал житель Ярославля Марат Химов.

Wikimedia.org Аэропорт Токио

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Japan Airlines отменила рейс 12 октября. Из-за этого группа российских граждан до сих пор остается в Токио.

«Компания Japan Airlines никак не позаботилась о нас. Сегодня представители группы добились встречи с сотрудником посольства России в Японии, сходили в офис авиакомпании, но там никого нет из-за праздника — дня физкультурника. Сотрудник посольства пообещал попробовать связаться с авиакомпанией», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Марат Химов.

«О нас просто забыли. Что делать, мы не знаем. На данный момент наш представитель вместе с третьим секретарем посольства едет в аэропорт, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию», — рассказала в видеообращении член группы Ирина Власюк.

В составе группы туристов — двое ярославцев. Проведя более суток в аэропорту Токио без какой-либо внятной информации и помощи со стороны авиакомпании российские туристы самостоятельно заселились в отель.