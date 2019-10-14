Гуам, США, 14 октября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Рейс KE 112 южнокорейской авиакомпанией Korea Air с острова Гуам в Сеул (аэропорт Инчхон) задержали на четыре часа по техническим причинам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

(сс) byeangel Самолет авиакомпании Korean Air

По их словам, самолет, выполняющий рейс из международного аэропорта имени Антинио Б. Вон Пата, был задержан на четыре часа из-за неполадок или повреждений приёмного устройства самолета.

Стоит отметить, что авиакомпания не предупредила более 200 пассажиров, ожидавших рейс, о поломке самолета и переносе времени вылета.

Известно, что 273 пассажира смогли прибыть в Южную Корею около 10 часов утра (по местному времени).