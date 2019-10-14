Ростов-на-Дону, 14 октября, 2019, 10:59 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 14 октября ожидается до 21 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

В целом, по прогнозу синоптиков, в областном центре ожидается переменная облачность, небольшой дождь возможен лишь к выходным.

В течение недели температура воздуха в донской столице в дневные часы прогреется в среднем до +20 °С. Снижение ожидается только к концу недели.

Ветер переменных направлений будет со скоростью не выше 5 метров в секунду.