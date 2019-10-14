Ростов-на-Дону, 14 октября, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Российский музыкант и исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, может стать президентом или генеральным директором футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону».

Alina Platonova Музыкант Баста

Источники сообщают, что команда подпишет контракт с госкорпорацией «Ростех». Сумму и сроки договора не называются, сообщает портал metaratings.ru. Ожидается, что ростовские «армейцы» одержат победу в зоне Юг в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и выйдут в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

ИА REGNUM напоминает, что ранее Баста заявил о намерении возродить клуб «СКА Ростов-на-Дону» и посвятил команде песню.