Москва, 14 октября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 14 октября опубликована на сайте организации.

si.robi Дарья Касаткина

Касаткина поднялась с 39-го на 37-е место, опередив Екатерину Александрову, которая опустилась на три позиции — с 35-й на 38-ю.

Первой ракеткой мира по-прежнему является австралийка Эшли Барти. За ней идут Каролина Плишкова (Чехия) и Наоми Осака (Япония).

Рейтинг WTA от 14 октября: