Касаткина обогнала Александрову в рейтинге WTA
Москва, 14 октября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 14 октября опубликована на сайте организации.
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Дарья Касаткина
Касаткина поднялась с 39-го на 37-е место, опередив Екатерину Александрову, которая опустилась на три позиции — с 35-й на 38-ю.
Первой ракеткой мира по-прежнему является австралийка Эшли Барти. За ней идут Каролина Плишкова (Чехия) и Наоми Осака (Япония).
Рейтинг WTA от 14 октября:
- Эшли Барти (Австралия) — 7096.
- Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
- Наоми Осака (Япония) — 5621.
- Элина Свитолина (Украина) — 5495.
- Бьянка Андрееску (Канада) — 5041.
- Симона Халеп (Румыния) — 4962.
- Петра Квитова (Чехия) — 4776.
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 4495.
- Серена Уильямс (США) — 3935.
- Белинда Бенчич (Швейцария) — 3848.