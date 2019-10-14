Тбилиси, 14 октября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Водитель такси, который избил туристку, гражданку Украины, в Тбилиси, задержан, сообщила пресс-служба МВД Грузии 14 октября.

Davit Teteloshvili МВД Грузии

По информации министерства, гражданин Г.Т., 1967 года рождения, был арестован сотрудниками Ваке-Сабурталинского управления департамента полиции Тбилиси по обвинению в насилии и повреждении вещей пострадавшей. Совершенное преступление грозит гражданину Грузии лишением свободы сроком до 3 лет.

Следствие установило, что водитель такси Г.Т., который перевозил пассажирку, гражданку Украины Л.К., на улице И. Абашидзе, в Тбилиси, вначале нанес ей словесные, затем физические оскорбления и повредил принадлежавшие ей вещи.

Информации об избиении украинской туристки таксистом в Тбилиси 13 октября распространили грузинские телекомпании. Сообщалось, что между водителем и пассажиркой, которую он перевозил начался спор, в ходе которого таксист остановил автомобиль, выволок из него туристку, избил ее, а затем сбежал. О причинах и иных обстоятельствах случившегося на данный момент ничего не известно.

Следствие ведется по статьям 126, часть 1 (систематические побои или иное насилие, причинившие физические или психические страдания потерпевшему) и 187, часть 1 (повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшее значительный ущерб) УК Грузии.