Новосибирск, 14 октября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Экс-начальник среднесибирского района управления службы движения ОАО «РЖД» и трое руководителей структурных подразделений Западно-Сибирской железной дороги обвиняются в получении взятки, сообщает Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР.

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Так, бывший начальник одного из районов управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения Западно-Сибирской дирекции управления движением РЖД обвиняется в совершении двадцати четырёх преступлений, предусмотренных статьями «Получение взятки должностным лицом» и «Посредничество во взяточничестве».

Установлено, что с мая 2016 года по март 2018 года он умалчивал об отказах технических средств и технологических нарушениях, допущенных сотрудниками подразделений Западно-Сибирских дирекций инфраструктуры и по ремонту грузовых вагонов. За это он получал от них деньги. Общий размер взяток составил более 800 тыс. рублей.

За дачу взяток к уголовной ответственности привлечены и трое работников подразделений РЖД, которые передавали деньги начальнику района управления службы движения. Они обвиняются по статье «Дача взятки должностному лицу».

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.