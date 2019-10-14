Москва, 14 октября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Сергей Лавров, который в настоящее время занимает должность министра иностранных дел РФ, в своё время и не планировал поступать в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). В интервью для документального фильма Первого канала, посвящённого 75-летию вуза, дипломат признался, что собирался подать документы в Московский инженерно-физический институт (НИЯУ МИФИ).

Foma МГИМО. Москва

Однако, стать студентом МИФИ Лаврову было не суждено. Мать Лаврова посоветовала ему попробовать свои силы сначала в МГИМО, где и вступительные экзамены начинались 1 июля.

«Что тебе стоит? Это же не отменяет твоего призвания, твоего намерения поступать в МИФИ. Попробуй себя и в этом деле, будешь знать, насколько ты разносторонний», — привёл Лавров слова матери.

Глава российского внешнеполитического ведомства также рассказал, как участвовал в строительстве Останкинской телебашни. В частности, он вместе со своим близким другом Анатолией Торуновым, который в настоящее время является ректором МГИМО, рыл котлован под будущий фундамент сооружения. Лавров отметил, что тогда они закладывали основы для высочайших технологических возможностей современного российского телевидения.

Напомним, 14 октября МГИМО исполнилось 75 лет с момент основания. Сергей Лавров является выпускником института. Он успешно окончил высшее учебное заведение в 1972 году и овладел тремя языками (английским, французским и сингальским). Дипломат даже написал для вуза гимн.