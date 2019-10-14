Санкт-Петербург, 14 октября, 2019, 10:21 — ИА Регнум. В ходе обысков и других следственных действий по делу о сентябрьской массовой драке мигрантов в центре Петербурга сотрудники полиции и Росгвардии задержали 43 нелегальных мигранта. Изъято помповое ружье и травматический пистолет.

Дарья Драй ИА REGNUM 4 Рынок на территории Апраксина двора

Как сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе Главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, оперативно-профилактические мероприятия прошли 11 октября по 18 адресам в Красногвардейском, Приморском, Кировском, Московском, Невском, Фрунзенском и Калининском районах Санкт-Петербурга и в Тосненском районе Ленобласти.

В результате проведенных проверок нелегальных мигрантов к административной ответственности привлечен 21 иностранный гражданин.

«По ряду доставленных лиц будет принято решение о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации», — отметили в ГУ МВД России.

Напомним, драка азиатских мигрантов произошла у Апраксина двора вечером 14 сентября 2019 года. В ходе столкновения применялись ножи и звучали выстрелы, несколько человек оказались в больницах. Был тяжело ранен гражданин одного из азиатских государств СНГ.

10 октября сотрудники угрозыска задержали одного из подозреваемых умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве, в настоящее время мужчина заключен под стражу.

Ранее сообщалось что конфликт двух групп мигрантов произошел на бытовой почве.

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Напомним, массовые драки мигрантов из азиатского и кавказского регионов фактически стали обычным явлением в Петербурге. Часто в таких конфликтах в ход идет оружие.