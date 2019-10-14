Вашингтон, 14 октября, 2019, 10:09 — ИА Регнум. В сеть выложили первый трейлер предстоящей игры Terra Invicta от разработчиков, занимавшихся созданием мода Long War к игре XCOM: Enemy Unknown. Ролик был опубликован 14 октября на сайте журнала PC Gamer.

Компьютерная игра Terra Invicta

В видео показаны эскизы, являющиеся иллюстрациями к рассказу о сюжете будущей игры, а также некоторые моменты пре-альфа-версии игры. В Terra Invicta противостояние между людьми и враждебной инопланетной расой будет происходить не только на Земле, но и в космосе, а также на других планетах солнечной системы. Геймеры получат возможность строить колонии и космические станции.

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Разработчики из Pavonis Interactive пока что не назвали точную дату выхода игры. Однако сообщили, что запуск кампании по сбору средств на Kikstarter «неизбежен». Студия была основана в 2015 году.