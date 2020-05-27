Канны, Франция, 14 октября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. На медиавыставке MIPJunior, проходящей в Каннах 12−13 октября, состоялась премьера ролика нового анимационного сериала «Камелеоны». Проект создается группой компаний «Рики» (известной по «Смешарикам», «Малышарикам», «Тиме и Томе» и другим мультсериалам) совместно с американскими производителями Tremblay Brothers. Первый сезон (52 серий по 11 минут) создаётся креативной командой под руководством главного сценариста Nickelodeon и создателя более 60 «Губки Боб Квадратные Штаны» Дерека Иверсена.

Анимационный сериал «Камелеоны»

Комедийный музыкальный сериал «Камелеоны» повествует о хулиганских приключениях семьи хамелеонов: трех братьях и сестре. Они мечтают стать рок-звездами и готовы справиться с любыми испытаниями, ведь на улицах типичного пригорода их каждый день встречают неприятности. Сериал ориентирован на детей в возрасте от 6 до 11 лет, хотя, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по дизайну и стилистике он скорее выглядит как типичный продукт для малышей. В показанном в Каннах тизере нет выразительной музыкальной составляющей и яркого, запоминающегося юмора, но зато действуют милые и обаятельные персонажи, которые могут понравится зрителям разных возрастов.

Тизер «Камелеонов» был показан 13 октября в рамках специальной презентации российской анимации Made in Russia, организованной на MIPJunior компанией «Экспоконтент» при поддержке Российского Экспортного Центра. Как рассказала генеральный директор «Экспоконтентп» Александра Модестова, российская анимация уже не впервые оказывается в центре внимания на MIPJunior, а презентация новых проектов при поддержке РЭЦ проходят третий год подряд. Закупщики внимательно следят за проектами, презентованными под брендом Made in Russia, и всегда находят что-то интересное для своей аудитории.

Премьера ролика нового анимационного сериала «Камелеоны»

Проекты группы компаний «Рики» будут представлены на собственном стенде, организованном в сотрудничестве с Made in Russia при поддержке РЭЦ. Заместитель генерального продюсера по международному развитию группы компаний «Рики» Диана Юринова отметила, что в этом году они в первую очередь хотят расширить географию присутствия уже снискавших успех в Китае и Латинской Америке проектов «Малышарики» и «Тима и Тома».