Владивосток, 14 октября, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Часть средств будет выделена из резервного фонда Российской Федерации, часть предоставит краевой бюджет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Мофра. Наводнение. 1886

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42 млн рублей будет предоставлено из федерального бюджета, 29 млн рублей краевые власти готовы изыскать в региональном бюджете.

Выплаты будут направлены в те районы, где ещё остались пострадавшие от наводнения, не получившие компенсации за утраченное имущество. По 10 тыс. рублей получат собственники за пострадавшие дома, по 50 тыс. рублей — за частичную утрату имущества, по 100 тыс рублей — за полную утрату имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате паводка, вызванного длительное время непрекращающимися дождями, в Приморье пострадали целые районы, сотни домов были подтоплены.