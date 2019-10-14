Кристиан Жакоб стал главой французской партии «Республиканцы»
Париж, 14 октября, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Кристиан Жакоб избран председателем французской партии «Республиканцы», получив 62,58% голосов, сообщает Le Figaro.
Известно, что новый председатель партии победил в первом туре внутреннего голосования, в котором также участвовали Жюльен Обер (21%) и Гийом Ларри (16%).
Издание отмечает, что Кристиан Жакоб, фермер по профессии, политически выросший в тени президента Жака Ширака, унаследовал тяжелую задачу по исправлению политической партии к президентским выборам 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лоран Вокьеобъявил о своей отставке с поста председателя французской партии «Республиканцы» через неделю после исторического поражения партии (8,48%) на выборах в Европарламент.
Читайте также: Лоран Вокье покидает пост председателя партии «Республиканцы» во Франции