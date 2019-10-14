Триполи, 14 октября, 2019, 09:42 — ИА Регнум. В воскресенье, 13 октября, с резиновой лодки в Средиземном море у побережья Ливии были спасены 74 мигранта. Об этом сообщает VOA Africa со ссылкой на заявление гуманитарных групп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Представители «Врачей без границ» и SOS Mediterranee сообщили, что их корабль Ocean Viking спас мигрантов примерно в 80 километрах от ливийского побережья недалеко от нефтяного месторождения.

В заявлении групп также сообщалось, что среди спасенных были шестеро детей.