Саратов, 14 октября, 2019, 09:37 — ИА Регнум. В микрорайоне Саратова поселок Юбилейный вечером 13 октября автомобиль врезался в столб. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

По предварительным данным, дорожная авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением. За рулем находился 31-летний мужчина, который скончался на месте. Вместе с ним погибли 41-летний мужчина и женщина, личность которой пока установить не удалось. Тела погибших зажало, и их из машины доставали работники службы спасения.

Стоит отметить, что аналогичное ДТП произошло 14 октября в Чувашии. Там легковой автомобиль также врезался в столб. Предположительно авария произошла из-за того, что водитель заснул. Обошлось без жертв, но три человека получили травмы.