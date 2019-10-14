Берлин, 14 октября, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Экономика России несет лишь половину убытков от введенных против Москвы санкций, вторая половина легла на страны, поддержавшие антироссийские ограничительные меры. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Так, согласно исследованию Маттье Крозе из Линнаньского университета (Гонконг) и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, ежемесячные торговые потери составляют примерно $4 млрд.

Из них около 45% приходится на страны, которые ввели санкции против Москвы, при этом на страны Евросоюза приходится 92% убытков. Германия же теряет от антироссийских санкций $667 млн ежемесячно. Вместе с тем европейским компаниям не удается компенсировать убытки за счет экспорта в другие страны, отметили эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине зимой 2013−2014 годов в ходе киевского майдана и последовавшего за этим референдума о воссоединении Крыма с Россией, Соединенные Штаты, Евросоюз и ряд других стран стали вводить антироссийские санкции в отношении как конкретных граждан Российской Федерации, так и российских компаний.

В августе 2019 года вступил в силу новый пакет антироссийских санкций, которые США ввели в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Американские власти потребовали от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты правительству России в любой валюте, отличной от рубля. Также санкции предусматривают запрет на участие американских банков в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях.

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