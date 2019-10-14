Названа возможная причина крушения Ан-72 в ДР Конго
Киншаса, 14 октября, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Причиной крушения грузового самолета Ан-72, на борту которого находились водитель президента страны Феликса Чисекеди, военнослужащие и менеджер по логистике, могла стать неудавшаяся попытка государственного переворота. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщения местных СМИ.
По данным журналистов, после выхода новостей о крушении самолета утром в пятницу, 11 октября, сотни сторонников президента Чисекеди вышли на улицы столицы страны Киншасы, выражая опасения, что авиакатастрофа на самом деле является неудавшейся попыткой государственного переворота.
Однако к настоящему времени нет достоверных данных, подтверждающих эту гипотезу, передает Reuters. Местные власти не сообщают официальную версию крушения.
Как сообщало ИА REGNUM, грузовой самолет Антонов Ан-72, направлявшийся из Гомы в столицу страны Киншасу, пропал с радаров вечером в четверг, 10 октября, через час после отправления. К настоящему моменту были обнаружены обломки самолета, однако местоположение тел погибших до сих пор неизвестно.