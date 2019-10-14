Киншаса, 14 октября, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Причиной крушения грузового самолета Ан-72, на борту которого находились водитель президента страны Феликса Чисекеди, военнослужащие и менеджер по логистике, могла стать неудавшаяся попытка государственного переворота. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщения местных СМИ.

Президенты Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди

По данным журналистов, после выхода новостей о крушении самолета утром в пятницу, 11 октября, сотни сторонников президента Чисекеди вышли на улицы столицы страны Киншасы, выражая опасения, что авиакатастрофа на самом деле является неудавшейся попыткой государственного переворота.

Однако к настоящему времени нет достоверных данных, подтверждающих эту гипотезу, передает Reuters. Местные власти не сообщают официальную версию крушения.

Как сообщало ИА REGNUM, грузовой самолет Антонов Ан-72, направлявшийся из Гомы в столицу страны Киншасу, пропал с радаров вечером в четверг, 10 октября, через час после отправления. К настоящему моменту были обнаружены обломки самолета, однако местоположение тел погибших до сих пор неизвестно.