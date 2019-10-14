Курган, 14 октября, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области выставил на продажу принадлежащие ему 25% акций акционерного общества «Газпром газораспределение Курган». Стоимость одной акции оценена в 1 000 рублей. Тогда как акции ПАО «Газпром», являющегося головным предприятием АО, на вечер 11 октября 2019 года были реализованы на Московской бирже за 227,37 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.moex.com Результаты торгов акциями ПАО «Газпром» на Московской бирже 11 октября 2019 года

Информация о торгах размещена на сайте правовой информации. Из неё следует, что аукцион состоится 15 октября. Однако на сегодняшний день нет ни одной заявки на участие в торгах.

Отметим, что 74% акций АО «Газпром распределение Курган» принадлежит АО «Газпром газораспределение», которое является дочерним предприятием ПАО «Газпром».