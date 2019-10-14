Оренбург, 14 октября, 2019, 09:17 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 14 октября, после годового основательного ремонта свои двери для педколлектива и учеников распахнута школа № 24, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Учиться в первую смену в общеобразовательное учреждение пришли 480 школьников, во вторую смену школу будут посещать 120 детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание было закрыто в октябре 2018 года в связи с аварийным состоянием. Классы расформировали для продолжения учебы по другим общеобразовательным учреждениям города.

Капремонт осуществлялся за счет областного и муниципального бюджетов. По словам начальника управления образования Нины Гордеевой, здание 1936 года постройки принципиально обновили. Все угрозы для безопасного пребывания детей в школе устранены.