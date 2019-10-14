Калуга, 14 октября, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Выставка работ калужского фотохудожника Игоря Колкова «Русский Север» открылась в галерее Российского культурного центра в Тель-Авиве (Израиль). В экспозиции представлены природные пейзажи Карелии, Архангельской и Магаданской областей. Об этом 14 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель калужского отделения Российской ассоциации политических наук Сергей Ступников.

Фото калужского отделения Российской ассоциации политических наук Выставка работ калужского фотохудожника Игоря Колкова «Русский Север» открылась в галерее Российского культурного центра в Тель-Авиве .

В ходе посещения центра делегация калужских общественных организаций встретилась с координатором образовательных программ центра Юлией Фоминой. На встрече говорили о реализации российских культурно-образовательных проектов в Израиле, сохранении и популяризации русского языка и культуры. Гости из Калуги ознакомились с фондом библиотеки центра и подарили книги о культурном и историческом наследии Калужской области.

Официальный визит представителей калужских общественных организаций в Палестину, Израиль и Иорданию проходит в рамках реализации международного гуманитарно-просветительского проекта «Россия — Святая земля: связь времен, поколений». Его целью стала консолидация молодежи и укрепление межрелигиозного мира и согласия. Проект реализуется с 2013 года, а в 2017 году стал победителем в номинации «Народная дипломатия» форума «Сообщество 2017», организатором которого является Общественная палата РФ.