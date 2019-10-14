Пусан, Южная Корея, 14 октября, 2019, 09:04 — ИА Регнум. 12 октября в южнокорейском городе Пусан завершился 24-й Международный кинофестиваль (BIFF), сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Yonhap News

По данным источников, на церемонии закрытия был показан фильм южнокорейского режиссера Им Дэ Хёна «Лунная зима» (Moonlit Winter).

Напомним, что в этом году на фестивали было представлено 303 картины из 85 стран мира.

Известно, что фестиваль посетили 189 тыс. человек, что на 6000 человек меньше, по сравнению с 2018 годом.

Стоит отметить, что в текущем году в рамках азиатского рынка Asia Film Market на фестивале были представлены не только фильмы, но и сериалы. Данный рынок посетили 2190 человек из 56 стран, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом.