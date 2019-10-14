Чита, 14 октября, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Более пяти тысяч заявлений поступило от жителей Забайкальского края за два месяца действия программы «Дальневосточный гектар». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

Всего, по данным краевого департамента государственного имущества и земельных отношений, поступило 5527 заявлений. Из них почти 1,4 тыс. проектов договоров направлено заявителям.

В основном желающие хотят получить участок в Чите и Читинском районе, а также в Карымском, Шилкинском, Нерчинском и Забайкальском районах.

«Большинство участников программы планирует построить жилье. Также граждане намерены осваивать землю для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, реализации предпринимательской инициативы», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, жители края оказались одними из наиболее активных участников программы. В начале сентября, через месяц с момента старта «Дальневосточного гектара» от забайкальцев поступило около четырех тысяч заявлений, тогда как в других регионах Дальневосточного федерального округа, где гектары раздают с 2016 года, зарегистрировано около двух тысяч заявлений.

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